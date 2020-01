Hörbranzer Faschingsgilde in Doren

Prinzessin Anita, Prinz Mario und ihr Surfergefolge samt Kindergarde und Hörbranzer Raubrittern beim großen Faschingsfrühschoppen in Doren!!

Nur ein paar Stunden nach dem Fuassballerball hatte das Hörbranzer Faschingsprinzenpaar mit ihrem großen Anhang gleich den nächsten offiziellen Auftritt. Beim großen Dorener Frühschoppen, bei dem Prinzessinnen, Prinzen, Gefolgsleute, Garden und Schalmeienzug aus dem Bezirk Bregenz anzutreffen sind, wurde bestens gelaunt die Prinzenshow aufgeführt. Weiter wurden die Prinzengesetze, die an Doren angepasst wurden, verlesen und haben somit ihre Gültigkeit. Auch die begehrten Prinzenorden wurden verliehen und mit anderen Prinzenpaaren getauscht. Die Kindergarde Hörbranz sorgte für begeisterten Applaus der zahlreichen Faschingsfans aus dem ganzen Land. Der befreundeten Faschingsgilde aus Bregenz, den Zergerzwergen wurden von Raubritterpräsident Thomas Lissy „Löschzwerge“ für die Reisen übergeben. Ein perfekt organisierter Faschingsfrühschoppen der Dorener Fasnatbüttel, bei dem die Leiblachtaler wieder einen bleibenden und positiven Eindruck hinterlassen haben.

Der Frühschoppen in Doren ist immer ein besonderer Programmpunkt im Faschingskalender, es gibt kaum eine andere Veranstaltung mit solch einer Dichte an Faschingsprinzenpaaren. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll der Frühschoppen an der Bar für einige Hörbranzer auch länger als bis Mittag gedauert haben..