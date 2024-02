Hörbranzer Faschingsgilde beim Zunftball in Lochau

Viele Hörbranzer beim Lochauer Traditionsball

Dieses Jahr richtete in Lochau die Bäumler Faschings– und Funkenzunft den großen traditionellen Zunftball aus und konnte sich neben zahlreichen maskierten Gästen und Partytigern über hochkarätige Gäste freuen. Die Guggamusik Pfütza-Fäger eröffneten den Abend und dann ging es im Programm gleich adelig weiter. Die große Hörbranzer Faschingsgilde, angeführt von Prinzessin Desiree und Prinz Florian mit ihrem Seerosengefolge, begleitet von den Hörbranzer Raubrittern und den Leiblachtaler Schalmeien betraten den Saal. Die Prinzenpaarshow erntete begeisterten Applaus, die begehrten Hörbranzer Orden wurden an ausgewählte Persönlichkeiten verliehen und dann heizten die Leiblachtaler Schalmeien den Festsaal mit ihren einzigartigen Klängen richtig auf. Gleich anschließend war der Fanfarenzug Bregenz zu hören und die Narrenpolizei machten den Weg für die Bregenzer Faschingsgesellschaft frei. Prinzessin Isabelle, Prinz Cornelius und Infantin Penelope samt ihren Artisten verwandelten die Festhalle in eine große Zirkusmanege. Auch die Bregenzer verliehen die Prinzenorden und führten ihre Show vor. Nach dem Auszug sorgte die Partyband „X-Large“ mit ihrem Sound das alle Tanzfans auf ihre Kosten kamen und ausreichend Zeit hatten, das Tanzbein zu schwingen. Nach einer großen Tanzrunde waren wilde Rufe im Hof vor der Festhalle zu hören und das dritte Prinzenpaar des Abends kündigte seinen Besuch an. Prinzessin Brigitte und Prinz Marcel mit ihren Fluher Wikingern eroberten Lochau und übernahm das Mikrofon. Die vielen maskierten Gästen kamen in den Genuss die Winkershow der Fluher mitzufeiern. Nach den Prinzenpaarauftritten wurde das beheizte Festzelt geöffnet und DJ Lux sorgte mit seinen Beats und seinem Bass für Disco- und Partyfeeling. Kurz vor Mitternacht hatten die Veranstalter aber noch einen weiteren musikalischen Leckerbissen vorbereitet. Die Lauteracher Schalmeien spielten im Festsaal auf und marschierten mit ihren Klängen auch ins Partyzelt und bewiesen, dass der Platz nicht klein genug sein kann, um mit ihren Tönen Faschingsstimmung zu verbreiten.