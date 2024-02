Hörbranzer Faschingsgesellschaft unterwegs

Besuch beim Pflegeheim und beim Kaffeekränzchen der Feuerwehr

Einen ausgiebigen Besuch vor dem Hochfaschingswochenende stattete die Hörbranzer Faschingsgesellschaft am Freitag der Nachbargemeinde Lochau ab. Die Leiblachtaler Schalmeien setzten die Nachmittagsveranstaltungen aus, sie bereiteten sich intensiv auf ihren Auftritt bei der Blaulichtparty am Abend in Lochau vor. Daher führten Prinzessin Desiree und Prinz Florian eine eingeschränkte, aber überaus motivierte Faschingsgesellschaft nach Lochau. Begleitet wurden die Faschingsregenten von ihrem wunderbaren Seerosengefolge, von der Kindergarde Hörbranz und von den Hörbranzer Raubrittern. Beim Pflegeheim Jesuheim am Pfänderhang wurde die prinzliche Show aufgeführt und Orden wurden an ausgesuchte Persönlichkeiten übergeben. Die Kindergarde Hörbranz erntete für ihren Gardetanz begeisterten Applaus. Mit traumhaften Blick über den Bodensee und mit bestens aufgelegten und maskierten Bewohnern, Betreuern, Verwandten und Freunden konnte der Nachmittag genossen werden. Anschließend setzte sich der Faschingstross in Bewegung und machte beim Frauenkaffeekränzchen der Feuerwehr Lochau halt. Dort angekommen führte die Kindergarde Hörbranz zum zweiten Mal an diesem Nachmittag ihren Tanz vor und wurde von den anwesenden Besucherinnen dafür gefeiert. An Erika Rist wurde zum Dank für die Einladung der Prinzenorden übergeben. Danach feierten die Damen ausgiebig und intensiv bis in die Blaulichtparty hinein.