Hörbranzer Faschingsgesellschaft übernimmt die Gemeindegeschäfte!!

Bürgermeister Andreas Kresser vom Prinzenpaar abgesetzt!!

Am Donnerstag Nachmittag wurde das Hörbranzer Gemeindeamt von den Hörbranzer Raubrittern und den Leiblachtaler Schalmeien gestürmt und Bürgermeister Andreas Kresser konnte in seinem Büro festgenommen werden. Vom amtierenden Prinzenpaar Prinzessin Desiree und Prinz Florian sowie ihrem Seerosengefolge wurde der Bürgermeister in Tauchanzug, Bademantel und Flossen gekleidet, damit er besser das ausbaden kann, was er sich zu Schulden kommen lassen hat. Gefesselt und bewacht von den Hörbranzer Raubrittern und unter den Klängen der Leiblachtaler Schalmeien wurde kurzerhand die Straße gesperrt und Andreas Kersser wurde zum Dorfplatz geführt. Dort hatten sich zahlreiche schaulustige Bürger, die Kindergarde Hörbranz, Mitglieder der Howilar Rutschbugglar und der Leiblacher Fetzahexa bereits versammelt und wollten sich das Schauspiel nicht entgehen lassen. Die Mitarbeiter des Gemeindeeigenen Bauhofes hatten eine Bühne vorbereitet, zu der die Faschingsgilde geleitet wurde. Dort musste sich das Hörbranzer Gemeindeoberhaupt einige Verfehlungen anhören und konnte dazu Stellung nehmen. Mit den Erklärungen waren Prinzessin Desiree und Prinz Florian aber nicht zufrieden und so musste Bürgermeister Andreas Kresser nicht nur den Gemeindeschlüssel abgeben, sondern es wurden ihm auch die Gemeindegeschäfte abgenommen. Bis Aschermittwoch sind diese nun im Besitz der Hörbranzer Faschingsgilde. Zu allem Überfluss musste der entmachtete Bürgermeister auch noch die Suppe, die er sich selber eingebrockt hat, gratis an die Bevölkerung ausgeben. Anschließend wurde die Machtübernahme noch ausgiebig gefeiert. Das Seerosengefolge und das Prinzenpaar präsentierten ihre Show, die Kindergarde führte ihren Tanz auf und die Leiblachtaler Schalmeien sorgten mit ihren besonderen Instrumenten für die richtige Faschingsstimmung.