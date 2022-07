Hörbranzer Dorfplatz als Treffpunkt von internationalen Kulturen

Gemeinsam feiern, miteinander reden und dabei andere Kulturen und andere Menschen kennenlernen

Organisiert wurde der Treffpunkt des gegenseitigen Kennenlernens von Stefan Fischnaller und dem Integrationsausschuss sowie von Josef Berkmann und dem Kultur- und Marktplatzausschuss. Am Dorfplatz standen während der ganzen Veranstaltung Thomas Jochum für den richtigen Klang und Christian Dworzak für die Technik zur Unterstützung bereit. Musikalisch sorgten eine Jungband von der Musikschule Hohenems und die bosnische Band „Staris“ für den richtigen Rahmen. Aufsehen und aufhorchen ließen die 1. schottische Dudelsackgruppe Österreichs, die aus Hörbranz stammt, „The First Leiblach Valley Pipes and Drums“. Mit ihren schottischen Uniformen und schottischen Klängen aus ihren Dudelsäcken marschierten sie am Dorfplatz auf. Ins Gespräch konnte man beim türkischen Stand von Atib Hörbranz und beim bosnischen Stand vom Verein „Most“ (=Brücke) kommen, wo jeweils landestypische Speisen angeboten wurden. Als verlässliche Partner der Gemeinde waren wieder die Ringer vom AC Hörbranz mit einem Stand im Einsatz, wo fleißig gegrillt wurde. Ausgiebigen Applaus erhielt auch die Trachten- und Schuhplattlergruppe aus Hörbranz bei ihren beiden Auftritten. Mit ihren Alphörnern brachten sie neben den Tanzvorführungen besondere Klänge an den Hörbranzer Dorfplatz.