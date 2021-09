Hörbranz spendet Schulmöbel für Kinder in Albanien

Hörbranz. Marktgemeinde unterstützte mit Schulmöbelspende die Entwicklungsinitiative Projekt Albanien.

Seit Dezember 2016 führt der Dornbirner Bernhard Köb als Obmann die Geschicke des Vereins für Entwicklungshilfe. „Wir können uns in einem wohlhabenden Land wie Vorarlberg nicht vorstellen, wie groß die Not und Armut in Albanien ist“, brachte es der engagierte Pensionist bei der Beladungsaktion in Hörbranz auf den Punkt. Neben den Hilfsprojekten für die Schulen, die über einen Lustenauer Professor laufen der im Balkanstaat unterrichtet, werden zwischenzeitlich auch über 250 Familien mit Grund-nahrungsmitteln regelmäßig versorgt. „Damit und vor allem durch die Chance zur Bildung erhalten die Kinder und Jugendlichen eine Perspektive, um in der eigenen Heimat eine Existenz aufbauen zu können“, schildert Köb die Situation in Albanien, wo in vielen Regionen unvorstellbare humanitäre Bedingungen herrschen.