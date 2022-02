Hörbranz öffnet Grünmülldeponie täglich

Grünabfälle können ab März nun jederzeit abgeführt werden.

Dieser erweiterte Service für die Hörbranzer Bevölkerung ist kostenlos und wird in den Monaten März bis November angeboten. Seitens der Marktgemeinde wurden bei der Deponie noch nötige, bauliche Erweiterungen umgesetzt. Das Areal ist mit zweckdienlichen Hinweisen ausgeschildert. Um illegalen Entsorgungen vorbeugen oder im Falle von Missbrauch aufklären zu können, wird die Deponie videoüberwacht. „Das Angebot für die Bevölkerung ist an keine Öffnungszeiten mehr gebunden. Wichtig ist, dass die Grünabfälle geordnet in den dafür vorgesehenen Einfassungen abgeführt werden“, merkt Bauhofleiter Hubert Schreilechner an. Bei der Deponie können der Rasen- und Grünschnitt sowie der Baum- und Sträucherschnitt (keine Wurzeln) entsorgt werden.