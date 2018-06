Hörbranz ist Staatsmeister - Billard Tipps von den Profis

Der CAP Hörbranz sicherte sich zum zweiten Mal in Folge den österreichischen Staatsmeistertitel im Pool Billard. Uns von VOL.AT haben sie von ihrer Leidenschaft erzählt und ihre Tipps und Tricks verraten.

In dem spannenden Play-off Endspiel gegen das Team Pool X-Press Innsbruck verteidigte der Club Austria Pool Hörbranz in der Formation Dominik Ostermann, Mario He, Thomas Knittel, Andreas Österle und Marcel Kosta ihren Titel aus dem Vorjahr.