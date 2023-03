Hörbranz investiert in Radabstellplätze

Hörbranz. Die neu errichteten Anlagen beim Marktgemeindeamt und Leiblachtalsaal werden bereits gut angenommen.

Die neuen Radabstellanlagen, die jeweils Platz für 20 Fahrräder bieten, sollen zur Attraktivierung des Radverkehrs beitragen. Für Hörbranz als e5-Gemeinde seit dem Start des Landesprogramms 1998 ein grundlegendes Thema. „Ein Baustein zum Schutz des Klimas ist die Attraktivierung der sanften Mobilität“, so Bürgermeister Andreas Kresser, der sich erfreut zeigt, dass die neue Radinfrastruktur bereits gut angenommen wird. Der Feinschliff mit der Einbringung des Kopfsteinpflasters bzw. der Teilasphaltierung folgt in Bälde. Für die Nutzerinnen und Nutzer bieten die überdachten Anlagen aber auch mehr Sicherheit. Einerseits können die Räder an den Anlehnbügeln versperrt werden und andererseits bietet der Unterstand auch eine Beleuchtung mit integriertem Bewegungsmelder für die Abend- und Nachtstunden.