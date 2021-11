Hörbranz: Desolater Lkw-Zug bei Kontrolle gestoppt

Die Vorarlberger Polizei hat am vergangenen Freitag bei einer Kontrolle beim Grenzübergang Hörbranz einen unbeladenen Kraftwagenzug aus Polen wegen gleich 45 gravierender Mängel aus dem Verkehr gezogen.

17 der Beanstandungen fielen in die Kategorie "Gefahr in Verzug", 28 der Mängel wurden als "schwer" beurteilt, so die Polizei über das gestoppte Fahrzeug. Die Kennzeichentafeln wurden umgehend abgenommen.