Höchststand bei „Brozer Musig“

Die Jahreshauptversammlung war von interessanten Berichten, Neuaufnahmen und Ehrung geprägt.

Der Seminarraum im Hotel Traube war bis auf den letzten Platz mit Musikanten, Ehrengästen, Freunden und Gönnern des Musikverein Braz gefüllt. Das Führungstrio mit Marion Vonbank, Markus Burtscher und Matthias Vonbank sowie Kapellmeister Manfred Vonbank gaben einen interessanten Einblick in das vergangene Vereinsjahr welches schon zu Beginn nach dem Faschingsumzug und Funkenabbrennen mit dem Frühjahrskonzert einen Höhepunkt erfuhr. Das Konzert unter dem Motto „Prime Time mit dem Musikverein Braz“ bot den Konzertbesuchern einige musikalische Leckerbissen gespickt mit Kabaretteinlagen von Markus Lins. Im Sommer erfreuten die Musikanten Einheimische und Gäste bei den Platzkonzerten beim Landhaus Walch und im Hotel Traube mit einem unterhaltsamen Programm. Neben Teilnahmen an Musikfesten in der Umgebung überraschten die Musikanten so manchen Gottesdienstbesucher beim Vereinsgottesdienst.

Mitgliederhöchststand

Kapellmeister Manfred Vonbank suchte ansprechende Literatur aus, welches bei den Gottesdienstbesuchern sehr gut ankam. Über einen Höchststand an Mitgliedern darf sich der Musikverein in seinem 120jährigen Bestehen freuen. 64 aktive Musikanten zählt der Musikverein Braz – eine beachtliche Anzahl an Frauen und Männern, jung und älter, die eines gemeinsam haben – sie lieben die Musik, das gemeinsame Musizieren, die Kameradschaft, die Geselligkeit. Mit Amelie Martin (Querflöte), Nikolaj Burtscher (Tenorhorn), Elena Dünser (Klarinette) und Christina Dünser (Marketenderin) konnte Marion Vonbank vier neue Mitglieder der Versammlung vorstellen und in die Reihen der „Brozer Musig“ aufnehmen. Franziska Gomig (Marketenderin) und Patrick Bertsch (Posaune) fanden den Weg zurück zum Musikverein Braz und wurden herzlich willkommen geheißen.

Ehrung