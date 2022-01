Höchststand an Mitarbeitern in der Marktgemeinde

So viele Mitarbeiter wie noch nie sind in der Marktgemeinde Rankweil beschäftigt.

Höchststand an Dienstnehmern in der Marktgemeinde Rankweil. Im kommenden Jahr sind 244 Menschen beschäftigt, davon sind 178 Frauen und 66 Männer. Die Marktgemeinde Rankweil wird die Mitarbeiter von der Gemeinwesenstelle Mitanand mit Michael Müller an der Spitze, die bisher von der IFS-Stelle bezahlt wurden, übernehmen. Seit einiger Zeit kooperieren die Regio Vorderland mit der Marktgemeinde Rankweil. Es soll ein regionales Bauamt mit Sitz in Rankweil aufgebaut werden. Deshalb kommt es im Rathaus Rankweil zur Aufstockung von Mitarbeitern aus der Infrastruktur. Das zukunftsweisende Projekt wurde schon gestartet, die Arbeitnehmer von der Infrastruktur-Abteilung in Sulz werden derzeit noch von der MGR Rankweil finanziert, die Kooperation mit der Infrastruktur von Zwischenwasser und Klaus wird 2022 noch erweitert.