Höchster "Vierer" holt WM-Bronze im Kunstradfahren

Nach EM-Silber im Vorjahr holt das Höchster-Quartett bei der Saalrad-WM in Lüttich die Bronzemedaille.

Kunstrad „4er open“ – Ergebnis „4er open“ 1. Deutschland – Katharina Gülich/Ramona Ressel/Julia Dörner/Annamaria Milo 216,76 Pkt. 2. Schweiz – Cèline Burlet/Jennifer Schmid/Melanie Schmid/Flavia Zuber 204,93 Pkt. 3.Österreich – Julia Wetzel/Leonie Huber/Lea Schneider/Lukas Schneider 192,36 Pkt. Eröffnungsfeier Svenja Bachmann vom „Damen 2er“ als Fahnenträgerin führte bei der Eröffnungsfeier die österreichische Equipe in die „Country Hall de Liège“. 22 Nationen sind in Belgien am Start. Mit Musik und Tanz haben sich die Veranstalter bemüht, Stimmung in der Halle zu erzeugen, was eindrucksvoll gelungen ist. Offiziell eröffnet wurde die Veranstaltung von UCI Hallenradsport Präsident Toni Kirsch.

Radballer gewannen im ersten Spiel gegen Belgien mit 7:2



Nach einer für Österreich so erfreulichen Siegerehrung im „4er open“ starteten die „noch“ amtierenden Vize-Weltmeister Patrick Schnetzer/Markus Bröll ins Turnier gegen Belgien. Sie zeigten gleich in der ersten Partie ihr präzises und überlegtes Spiel und ließen in keiner Phase einen Zweifel am Ausgang dieses Matches aufkommen. Die Belgier, mit der Unterstützung des Heimpublikums wehrten sich vehement, konnte aber die Niederlage nicht verhindern.

Endstand gegen das Team aus Tschechien mit Jiri Hrdlicka und Pavel Loskot war 8:1.

Die weiteren Spiele werden morgen Samstag in der „restlichen“ Vorrunde ausgetragen, die Finalspiele sind am Sonntag.

Das Eröffnungsspiel gewann Deutschlang knapp gegen Frankreich mit 3:2, es war ein eher ausgeglichenes Spiel, wo die Deutschen von kleinen Fehlern ihrer Gegner profitierten.

Das letzte Spiel des Tages gewannen die Schweizer mit 5 : 3 gegen Tschechien.