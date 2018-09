Höchster Radballer siegen gegen die Weltmeister

Die Höchster Radballer Patrick Schnetzer und Markus Bröll gewannen nach einem äußerst spannenden Finalspiel das 5. Weltcup-Turnier in Krofdorf mit 6:5 Toren gegen die regierenden Weltmeister.

Das Finalspiel wurde wieder einmal zu einem wahren Krimi. Nach einer 4:2 Führung für Höchst glichen die Deutschen auf 4:4 aus, ehe Patrick Schnetzer die Höchster erneut in Führung schoss. Was sich dann in den letzten 30 Spielsekunden ablief, war an Spannung kaum zu überbieten. Stein gleich zum 5:5 aus, das Spiel lief nur noch einige Sekunden, ein gekonnter Angriff der Höchster wurde mit einem tollen Tor abgeschlossen. Somit stand der 2. Weltcup-Sieg in der laufenden Saison fest. Insgesamt haben die Höchster seit der WM kein Spiel mehr verloren, nicht gegen die Weltmeister und auch nicht gegen alle anderen Gegner.