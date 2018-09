Höchster Radballer haben WM-Ticket fixiert

Bereits in den ersten Spielen der 3. Meisterschaftsrunde in St. Pölten ließen die regierenden Europameister und Vizeweltmeister Schnetzer/Bröll vom RC Mazda Hagspiel Höchst keinen Zweifel über den Wunsch nach einer neuerlichen WM-Teilnahme aufkommen.

Sie gewannen gegen St. Pölten und gegen die starke SG Sulz/Dornbirn überlegen. Ohne einen Punkt abzugeben liegen sie weiterhin an der Spitze der österreichischen Meisterschaft und gehen mit einem Punktebonus von 3 Punkten in die Finalrunde (20.10.2018 in Höchst). Höchst 2 mit König/Fischer haben das Spiel gegen die überraschend starken Lustenauer Lingg/König mit 3:5 verloren und somit wohl die letzte Chance vertan, als Team an der WM 2018 teilzunehmen. Die SG Sulz/Dornbirn Bachmann/Feurstein zeigte neuerlich tollen Radball und ist sicher ein großes Versprechen für die Zukunft. Auch sie haben die Finalqualifikation, wie auch Lustenau geschafft.

St. Pölten und Dornbirn 1 mit Fontain/Köck belegten nach dieser Runde die Ränge 5 und 6 und spielen im Finale um der Auf/Abstieg.

Das Finale der besten vier Teams findet am 20. Oktober – gemeinsam mit Kunstrad – in der Höchster Rheinauhalle statt. Die Weltmeisterschaft 2018 ist in Lüttich, Belgien, vom 23. – 25.November.

Spielergebisse:

Höchst 1 : Pölten 1 9 : 2 Höchst 2 : Sulz/Dornbirn 4 : 1 Lustenau : Dornbirn 1 5 : 3 Höchst 1 : Sulz/Dornbirn 6 : 1 Lustenau : Pölten 1 7 : 3 Höchst 2 : Dornbirn 1 8 : 2 Sulz/Dornbirn : Pölten 1 4 : 1 Höchst 1 : Dornbirn 1 17 : 3 Höchst 2 : Lustenau 3 : 5 Dornbirn 1 : Sulz/Dornbirn 1 : 5 Höchst 2 : Pölten 1 6 : 4 Höchst 1 : Lustenau 9 : 0 Dornbirn 1 : Pölten 1 7 : 4 Lustenau : Sulz/Dornbirn 3 : 6 Höchst 1 : Höchst 2 2 : 1





1.Liga -Punktestand nach der 3. Runde

Pkt. Tore 1. Höchst 1 Patrick Schnetzer / Markus Bröll 45 118 21 2. Höchst 2 Simon König / Florian Fischer 33 84 35 3. Sulz/Dornbirn Kevin Bachmann / Stefan Feurstein 24 57 77 4. Lustenau Martin Lingg / Daniel König 21 62 72 5. St. Pölten 1 Manuel und Michael Schlachtner 9 42 85 6. Dornbirn 1 Pascal Fontain / Patrick Köck 3 32 105

Zweite Liga: Doppelsieg für Vorarlberger Teams

In der 2.Liga wurde in St. Pölten der Meistertitel ausgespielt. Dornbirn 1 mit Simon Buchhäusl und Robert Rutkowski gewannen ohne Punkteverlust vor der SG Sulz Dornbirn mit Jonas Hron und Max Schwendinger. Im Entscheidungsspiel um den dritten Endrang verlor Dornbirn 2 (Patrick Mittelberger/Lukas Raich) gegen St. Pölten 2 knapp mit 3:4.und wurden Vierte. Die beiden Siegerteams spielen am 22.10. in Höchst um den Aufstieg in die 1. Liga..

Radball 2.Liga 2018- Endstand nach zwei Runden

Pkt. Tore 1. Dornbirn 1 Simon Buchhäusl / Robert Rutkowski 24 29 9 2. Sulz/Dornbirn Jonas Hron / Max Schwendinger 18 20 11 3. St. Pölten 2 *) Daniel und Alexander Weiss 7 27 48 4. Dornbirn 2 *) Patrick Mittelberger / Lukas Raich 7 22 44 5. St. Pölten 3 Maxi Bugl / Christopher Thier 3 18 39