Höchst(er) Einsatz für vietnamesische Kinder

Der Verkauf von vietnamesischen Köstlichkeiten und zusätzliche Spenden ermöglichten die Anschaffung von Heften und Stiften für 310 Schulkinder im Vietnam.

„Mit dem eingenommenen Geld haben wir 310 Schulkindern helfen können“, erzählt Thuy, eine in Höchst lebende gebürtige Vietnamesin. Sie koordinierte nun, Mitte Jänner, kurz vor dem vietnamesischen Neujahrstag, die Übergabe der Spenden in ihrer Heimat. Unterstützt wurde sie dabei von ihrer vor Ort lebenden Nichte. Aus dem eingenommenen bzw. gespendeten Geld wurden für einige der ärmsten Kinder aus der Region Dak Lak Hefte und Stifte organisiert. „Die Schulkinder hatten eine große Freude und waren so dankbar. Es ist schön, ihnen eine Freude machen zu können“, berichtet Thuy strahlend. Oft fehle es den vietnamesischen Mädchen und Jungen in der Schule am allernötigsten. Neue Stifte oder Hefte könnten sich die Eltern der Kinder selten leisten, so Thuy.