Höchste Ausbildung als Trainerin bestanden

EV Rankweil Trainerin Sandy Marte-Tschann hat den A-Lizenztrainerkurs erfolgreich absolviert.

RANKWEIL. Nur ganz wenige Vorarlberger Trainer im Eiskunstlaufsport und in anderen Sportarten haben eine solch große Auszeichnung wie die Klauserin Sandy Marte-Tschann fix in der Tasche. Die 32-jährige Oberländerin hat den Kurs bei der Bundessportakademie in Wien zur Staatlich geprüften Trainerin, höchste A-Lizenz, mit Bravour bestanden. Sandy Marte-Tschann begann in Kindesjahren ihre sportliche Laufbahn als erfolgreiche Athletin im Eiskunstlauf und wechselte in weiterer Folge in der Allgemeinen Klasse zum Synchronlauf auf dem Eis. Wilfried Kleinfercher, Ehrenobmann des Eissportverein Rankweil, konnte Sandy Marte-Tschann vor sechs Jahren als Trainerin für den Traditionsklub in der Marktgemeinde gewinnen. Mit viel Liebe, Engagement, Einfallsreichtum und neuen Gegebenheiten bietet sie in den Wintermonaten auf der Kunsteisbahn Gastra Rankweil fast fünzig Kinder eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Ihr schöpferischer Geist ist nahezu unermüdlich, ihre fulminanten Spezialitäten mit spektakulären Shows auf der Eisfläche bleiben unvergessen. Die neue Show steht bereits in den Startlöchern. Sie versteht es wie keine andere Trainerin die Kinder zu begeistern, ständig überrascht die frischgebackene A-Lizenz-Inhaberin mit neuen Ideen, sei es Eislaufcamps mit nationalen und internationalen Größen oder unterschiedlichen Sportdisziplinen geleitet von Stars. Mit viel Fleiß und Motivation konnte Sandy Marte-Tschann eine Wettkampfgruppe in Rankweil aufbauen, die im In- und Ausland schon einige Stockerlplätze für den Eissportverein Rankweil einfahren konnten. Sandy Marte Tschann machte nun ihre große Leidenschaft Trainerin im Eiskunstlaufsport zum Hauptberuf, entwickelt sich ständig weiter. Neben dem Mutterdasein von zwei Kindern und ihrer Arbeit, machte die Klauserin nun berufsbegleitend diese größte Ausbildung als Trainerin.VN-TK