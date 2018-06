Höchstarbeitszeit: Freiwilligkeit gesetzlich gesichert

Die Regierungsfraktionen haben am Donnerstag eine "Präzisierung" zur Arbeitszeitflexibilisierung angekündigt.

Der Abänderungsantrag zum bereits eingebrachten Initiativantrag werde kommende Woche in den Nationalrat eingebracht. Den Text selbst wollten die Klubchefs am Donnerstag noch nicht an die Medien übergeben. Es gebiete die Höflichkeit, den Entwurf zunächst den anderen Fraktionen zukommen zu lassen, hieß es. Spätestens morgen Freitag soll der Text dann aber öffentlich zugänglich sein.