Höchst startet mit Heimspiel-Doppel in die Rückrunde

Am Ostersamstag geht es für die Höchster Fußballer endlich wieder um Punkte. Es wartet ein Doppelheimspieltag gegen den FC Hard.

Die Vorbereitung ist geschafft. Ab kommendem Wochenende geht es für die Fußballer des FC Höchst wieder um Punkte. Das Eins empfängt in der vn.at-Eliteliga am Ostersamstag den FC Hard (15 Uhr). Zuvor treffen um 12.45 Uhr die 1b-Teams beider Vereine in der 2. Landesklasse aufeinander.