Höchst: ÖVP erneut an der Spitze

Nummer vier in Höchst ist die SPÖ, die somit von Platz drei abstieg. Das Minus von 2,53 Prozentpunkten bedeutet einen Rückgang auf 12,58 Prozent für die Sozialdemokraten. Die NEOS steigerten sich um 4,17 Prozentpunkte: 12,44 Prozent bedeuten Platz fünf. Die Liste JETZT performte konstant, die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz kam auf 2,02 Prozent.

Nur in Tirol und Vorarlberg kandidierte die Liste GILT, die 0,81 Prozent erhielt. Auf den letzten Plätzen geben sich die KPÖ sowie die GILT mit je 0,55 Prozent ein Stelldichein. Die Wahlbeteiligung in Höchst betrug 48,01 Prozent: Von den 2 737 abgegebenen Stimmen waren 2 718 gültig. Insgesamt waren in der Vorarlberger Gemeinde 5 701 Personen wahlberechtigt.