Hochzeit von Heidi Klum und Tom Kaulitz

Geheimnis gelüftet: Hier werden Heidi Klum und Tom Kaulitz heiraten.

Am kommenden Wochenende soll es endlich soweit sein: Heidi und Tom werden heiraten! Wo die Hochzeit stattfindet, war lange Zeit unklar. Die beiden wollten den Ort der Trauung so gut es ging geheim halten.

Hochzeit von Heidi und Tom im Familien- und Freundeskreis

Im Vorfeld glaubten einige Fans, dass das Paar in Heidis Heimatstadt Bergisch Gladbach heiraten wird. Andere wiederum waren sich sicher: Heidi und Tom heiraten in Los Angeles. Doch wie RTL nun berichtet, soll die Hochzeit im engen Familien- und Freundeskreis in Italien stattfinden. Und sie haben sich keine Kirche oder Kathedrale ausgesucht, sondern auf einer ganz berühmten Jacht.