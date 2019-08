Hochzeit von Heidi Klum und Tom Kaulitz auf Capri?

Hat sie oder hat sie nicht? Topmodel Heidi Klum (46) schürt seit Tagen Gerüchte, dass sie an diesem Samstag mit dem Musiker Tom Kaulitz (29) eine große Hochzeitsparty feiert. Die Fernsehmoderatorin postete in den sozialen Medien Fotos von sich und dem Tokio-Hotel-Gitarristen - ganz offensichtlich auf der italienischen Promi-Insel Capri.

Rom. Andeutungsvoll in Weiß gekleidet, mal unter Zitronenbäumen im Restaurant, mal am Pool. Unter eines der Fotos auf Instagram schrieb Klum: "WORKING ON TAN AND WEDDING/TO DO LIST" - also etwa: Ich arbeite an meiner Bräune und an der Hochzeits-To-Do-Liste.