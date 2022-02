Höchster Dienstagswert mit 25.894 Neuinfektionen

Auch der Dienstag hat in Österreich einen neuen Tages-Rekord an Corona-Neuinfektionen gebracht.

Innen- und Gesundheitsministerium meldeten 25.894 weitere Fälle und somit die meisten an einem Dienstag. Vor einer Woche waren es noch knapp 1.000 weniger gewesen. 24.946 Neuinfektionen wurden damals registriert. Am Dienstag gab es auch einen neuen Höchstwert an aktiv Infizierten. 307.212 Menschen sind derzeit bestätigt Corona-positiv.

108 Todesfälle vergangene Woche

Die hohen Fallzahlen wirken sich immer mehr auch auf die Spitalsbelegungen aus. Binnen eines Tages gab es einen Zuwachs von knapp zehn Prozent Hospitalisierten. Am Dienstag benötigten österreichweit 1.648 Infizierte eine Behandlung im Krankenhaus, um 142 mehr als am Vortag. Innerhalb der vergangenen Woche mussten 364 weitere Covid-19-Patientinnen und Patienten zusätzlich stationär aufgenommen werden. Noch stabil ist die Lage auf den Intensivstationen. Hier mussten am Dienstag 180 Schwerkranke versorgt werden, um zwei mehr als am Vortag.

7-Tages-Inzidenz bei 2.584,6

Die 25.894 Neuinfektionen liegen unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage, der beträgt 32.982. Seit vergangenen Dienstag sind österreichweit 230.875 weitere Fälle registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 2.584,6 Fälle pro 100.000 Einwohner. Am höchsten ist sie derzeit mit 3.156,1 in Wien, gefolgt von 2.963,1 in Tirol und 2.831,2 in Vorarlberg. In Salzburg infizierten sich in den vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner 2.712,1 Menschen, in Oberösterreich 2.514,3, in der Steiermark 2.328,4. Dahinter reihen sich Kärnten (2.261), Niederösterreich (2.145,9) und das Burgenland (1.885,1).