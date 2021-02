Hochstegstraße muss trockengelegt werden

Am Samstagvormittag musste der Bauhof Hörbranz zu einem Wasserrohrbruch in die Hochstegstraße ausrücken

Bei zweistelligen Minustemperaturen und trotz Wochenende rückte das Wassernotteam des Hörbranzer Bauhofes am Samstagvormittag aus, um einen Wasserrohrbruch in der Hochstegstraße zu beheben. Am frühen Vormittag wurde der Wasseraustritt von einem aufmerksamen Nachbar bemerkt und gemeldet. Zur Behebung musste allerdings teilweise in der Hochstegstraße das Wasser abgedreht werden. Hubert Schreileichner und Günther Mais vom Bauhof und ein Team von Erdbau Jochum müssen die Bruchstelle freilegen und das beschädigte Rohr ersetzen. Schnellstmöglich wird versucht, dass alle Haushalte wieder mit der Wasserversorgung verbunden sind.