Höchst: Warum die Produktion am Grass Platz einer Baustelle gewichen ist

Am Grass Platz 1 in Höchst stand noch bis vor kurzem eine Produktionshalle. Bei ebendieser Halle wurde etwa im November noch für mehr Lohn gestreikt. Die Fahnen neben der Zentrale wehen noch, doch das Gebäude wurde bereits abgerissen. Mehrere Bagger sind derzeit auf dem Grundstück im Einsatz und Bauschutt türmt sich.

So sah es noch im November aus. Damals wurde dort gestreikt.

Höchst wird zum Vorzeigestandort

Die GRASS Gruppe verfolgt mit dem Bauprojekt in Höchst das Ziel, den Standort zu einem der fortschrittlichsten und leistungsfähigsten innerhalb der Unternehmensgruppe zu entwickeln. Mit einer Steigerung der Automatisierung und einer optimierten Fabrikplanung, die auf effizienten Warenströmen basiert, wird eine Produktivitätssteigerung angestrebt. Dies solle nicht nur Wachstum fördern, sondern auch die Arbeitsplätze in der Region langfristig sichern, so der Marketingleiter Andreas Marosch auf VOL.AT-Anfrage