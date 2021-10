Höchst: Alko-Lenker stürzt und kollidiert mit Pkw

Am Sonntagabend kam es in Höchst zu einem Verkehrsunfall. Beide Fahrzeuge fingen Feuer - Totalschaden.

Ein 78-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Sonntag, 24.10.2021 um 17.20 Uhr, in Höchst auf der Seestraße in Richtung Rohrspitz, als ein entgegenkommender 34-jährigen Motorradlenker aus unbekannter Ursache zu Sturz kam. Das Motorrad rutschte auf der Straße in den entgegenkommenden Pkw des 78-Jährigen, wobei beide Fahrzeuge Feuer fingen.