Höchst: 56-Jähriger verteidigt Freundin mit Samurai-Schwert

In Höchst kam es am Samstag zu einer gefährlichen körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Am Samstag gegen 18:30 Uhr kam es in Höchst wegen Körperverletzungen und gefährlicher Drohung zum Einsatz mehrerer Polizeistreifen. Als der 43-jährige Ex-Freund einer in Höchst wohnhaften Frau nach mehreren geäußerten Drohungen zur Wohnadresse der Frau fuhr, kam es zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 56-jährigen neuen Lebensgefährten und dem Ex-Freund der Frau. Im Zuge der Konfrontation wurde vom 56-Jährigen ein Samuraischwert benutzt. Beide Kontrahenten zogen sich bei der Auseinandersetzung mehrere tiefere Schnittwunden zu und wurden im LKH-Bregenz eingeliefert. Nach der Behandlung im LKH wurden beide Männer zur weiteren Einvernahme vorläufig festgenommen.