Hochspannung vor den letzten 90 Minuten im Unterhaus

Der letzte Spieltag verspricht noch einmal Hochspannung im Vorarlberger Amateurfußball und viel Nervenkitzel.

Mit Langenegg (Vorarlbergliga), Bizau (Landesliga), Altenstadt 1b (4. Landesklasse) und Satteins 1b (5. Landesklasse Oberland) sind bereits vier Meistertitel vergeben, fünf Aufsteiger und drei Absteiger stehen fest. Die restlichen Entscheidungen fallen in den letzten 90 Minuten der Saison in Vorarlbergs Amateurfußball. Nach einer zweijährigen Relegation der beiden letzten Meisterschaften endet das Unterhaus am Samstag abend für die Amateurkicker. Allerdings herrscht noch eine große Unsicherheit im Fall Bizau, welche erst Ende Juni oder Anfang Juli eine Entscheidung bringen soll. Wenn die Hinterwälder vom Neutralen Schiedsgericht Recht erhalten sollten und in der Vorarlbergliga spielen dürfen, würde Feldkirch als Zweitletzter in die Landesliga absteigen müssen.

Vorarlbergliga: Vor der sportlichen Premiere in der Westliga feiert der neue und alte Meister Langenegg seine Helden und dem treuen Anhang. Im bedeutungslosen Heimspiel gegen SW Bregenz wird VFV-Präsident Horst Lumper den Meisterpott an Patrick Maldoner und Co. übergeben. Die große Meisterfeier beinhaltet nach den letzten 90 Minuten in der Vorarlbergliga auch die Ehrund der gesamten Mannschaft. Eine Stunde nach dem Schlusspfiff gibt es in Langenegg Freibier für die Besucher. In den nächsten Tagen werden schon die Bagger auf dem Langenegger Platz auffahren, um das Spielfeld laut den VFV-Bestimmungen regionalligareif zu machen. Mit dem Tabellenschlusslicht Schwarzach steht ein Fixabsteiger fest. Siebzehn Punkte fehlt der Hofsteig-Elf für einen Nichtabstiegsplatz.

Landesliga: Erwartungsgemäß gelang Bizau nach dem Abstieg im Vorjahr aus der Vorarlbergliga nun der sportliche Titelgewinn in der Landesliga. Allerdings erhielt der überlegene Champion aus dem Bregenzerwald laut den VFV-Bestimmungen keine Ausnahmegenehmigung, aber der Klub hat die Entscheidung noch nicht zur Kenntnis genommen und bekämpft mit dem Rechtsanwalt Rainer Welte diesen Beschluss um doch aufzusteigen. Um den zweiten Tabellenplatz und den Aufstieg in die Vorarlbergliga duellieren sich Meiningen und Lochau. Meiningen hat vor dem letzten Spieltag zwei Zähler mehr auf dem Konto als die Leiblachtaler. Meiningen muss im Lokalderby in Brederis antreten. Lochau hat gegen Schruns Heimrecht. Wenn Lochau mit zwei Toren Differenz gewinnt und Meiningen nur Remis spielt, sind die Lochauer in der Vorarlbergliga. Fast fix der Abstieg von Schlusslicht Gaißau. Der Rheindeltaklub liegt drei Zähler hinter dem Tabellenvorletzten Koblach und hat zudem eine um sechs Treffer schlechtere Tordifferenz.

1.Landesklasse: Tabellenführer Altenstadt steht als Aufsteiger, aber noch nicht als Meister fest. Der zweite Aufsteiger wird noch gesucht. Der Tabellenzweite Schlins braucht im Heimspiel gegen Langen noch einen Punkt um die sofortige Rückkehr in die Landesliga zu realisieren. Der Dritte Frastanz (10 Tore bessere Differenz als Schlins) muss in Doren gewinnen und hoffen, dass Schlins nicht punktet. Den Abstieg machen sich das punktgleiche Viktoria Bregenz und Rätia Bludenz aus. Viktoria gastiert in Großem Walsertal, Bludenz in Götzis. Die Rätia hat die um sechs Tore schlechtere Differenz.

2. Landesklasse: Hohenweiler (54), Nüziders (53) und Klostertal (52) kämpfen um die zwei freien Tickets um den Aufstieg in die 1. Landesklasse. Keine leichte Aufgaben warten auf Hohenweiler (in Egg 1b) und Nüziders (in Hohenems 1b), Klostertal hat das 1b-Team FC Dornbirn zu Gast. Spannung pur ist auf alle Fälle garantiert. Die zweite Kampfmannschaft von FC Lauterach muss den Gang in die 3. Landesklasse antreten.

3. Landesklasse: Röthis 1b und Au (beide 48 Punkte) machten früh beide Aufstiegsplätze fix, aber wer die Goldmedaille in Empfang nehmen darf, steht noch aus. Röthis 1b hat mit dem Heimspiel gegen Götzis 1b den leichteren Gegner als die Hinterwälder Au mit dem Dritten Alberschwende 1b. Dramatik pur ob Schlusslicht Mäder oder der Vorletzte Lochau 1b absteigt., beide Klubs trennen nur einen Punkt. Beide Vereine haben Heimrecht, wobei Lochau 1b gegen Austria Lustenau 1b etwas die leichtere Aufgabe hat.

4. Landesklasse: Nicht nur die erste Kampfmannschaft von Altenstadt (1.LK), sondern auch die zweite Garnitur steht auf dem ersten Tabellenplatz und auch als Meister fest. Um den zweiten Aufstiegsrang kämpfen Feldkirch 1b und Sulz 1b, die Montfortstädter haben vor dem letzten Spieltag zwei Punkte mehr auf dem Konto. Beide Aufstiegsaspiranten haben schwere Brocken am letzten Spieltag: Feldkirch 1b empfängt DSV 1b, Sulz 1b bekommt es zuhause mit Meister Altenstadt 1b zu tun. Schlechte Karten für einen Verbleib hat Schwarzach 1b. Das Schlusslicht hat drei Punkte Rückstand und die schlechtere Differenz als Viktoria Bregenz 1b.