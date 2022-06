Hochspannung in der EM-Revanche in Höchst

Die EM-Revanche der Junioren im Saalradsport war kaum an Spannung zu überbieten.

Nachdem die amtierenden Europameister (Müller/Ferrari) wegen einer Verletzung nicht antreten konnten, ist kurzfristig das deutsche Ersatzteam (Nico Quast/Till Ganser), ebenfalls aus Gärtringen, eingesprungen. Die 5 Teams waren auf Augenhöhe und alle 10 Spiele auf höchstem Niveau. Der österreichische Vertreter vom RC MAZDA Hagspiel Höchst (Timo Lampert/Linus Lampert) wusste hierbei zu überzeugen. Mit Siegen gegen den amtierenden Vizeuropameister aus Tschechien (Musil/Petr), gegen Deutschland und einem Unentschieden gegen Frankreich konnten sie heuer erstmals ihr Leistungsvermögen auch in einem Wettkampf abrufen und 7 Punkte erreichen. Genauso viele Punkte wie auch Tschechien und die Schweiz am Ende auf dem Konto hatten. So kam es auf Grund der besseren Tordifferenzen zum Entscheidungsspiel zwischen der Schweiz und Tschechien, das nach 6 Minuten 1:1 und nach 4M-Schießen 4:3 zu Gunsten der Eidgenossen ausging. Für die Gebrüder Lampert blieb zwar „nur“ der 3. Platz, was angesichts der starken Konkurrenz und Leitung aber als großer Erfolg gewertet werden darf.

„Mit der Leistung sind wir sehr zufrieden und es ist umso schöner, wenn das vor heimischem Publikum passiert“, führt Andreas Lubetz, sportlicher Leiter, aus.

Jugend-Turnier endet mit 3. Platz für Lampert/Schallert

Ein großes Ausrufezeichen setzte auch das Schüler-Team Max Schallert/Timo Lampert (Timo Lampert war an diesem Samstag im Doppeleinsatz) in der Jugendklasse. Das mit starken Teams aus Deutschland und der Schweiz besetzte Turnier wurde zur ersten richtigen Bewährungsprobe in der Nach-Coronazeit für die großen Nachwuchshoffnungen des RC Mazda Hagspiel Höchst. Die beiden Teams aus der Schweiz konnten sie mit starkem Kombinationsspiel in Schach halten. In den Spielen gegen Ailingen und Langenschiltach aus Deutschland war der Altersunterschied noch zu sehen, die gezeigte Leistung lässt aber Hoffen für die Zukunft.

Nachwuchsmannschaften mit guter Leistung

In den anderen Nachwuchsklassen konnten die Teams vom ausrichtenden Verein durchwegs gute Ergebnisse einspielen. Sowohl in der Klasse Schüler D (Sarah Kraller/Paul Schlenker) als auch in der Klasse Schüler C (Luca Schobel/Lukas Wimmer) durften sich die Sportler aus Höchst über einen Turniersieg freuen. Für das Team Elias Frick / Francis Feldkircher blieb leider nur der 3. Platz in der gut besetzten Schüler B Klasse.