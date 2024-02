Hochspannung in Chamonix: Feller und Straßer im Fokus des Slalom-Weltcups

Beim bevorstehenden Slalom-Rennen in Chamonix richten sich alle Augen auf das packende Duell zwischen Manuel Feller und Linus Straßer.

Am Sonntag steht das malerische Chamonix am Fuße des Mont Blanc im Mittelpunkt des alpinen Ski-Weltcups. Manuel Feller aus Tirol und der Deutsche Linus Straßer gelten als die Hauptattraktionen des Tages. Beide Athleten treten mit der Ambition an, ihre Position im Kampf um die Slalom-Weltcupkugel zu stärken. "Nach Schladming hat es mich zwei Tage niedergehauen... Von krank sein kann keine Rede sein", erklärt Feller, der trotz einer kürzlichen Erkrankung optimistisch bleibt. Die kurze Verschnaufpause nach den Rennen in Österreich scheint für ihn perfekt getimt.