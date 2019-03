Hochschwangere Herzogin Meghan trägt noch Pfennig-Absätze

Herzogin Meghan (37) ist mittlerweile im dritten Schwangerschaftstrimester und noch immer top gestylt.

Bei öffentlichen Auftritten mit ihrem Mann Prinz Harry (34) bezaubert die werdende Mama regelmäßig mit tollen Outfits – und vor allem hohen Hacken. Ihre schicken Kleider kombiniert die 37-Jährige trotz ihres kugelrunden Bauches noch immer mit Pumps, am liebsten mit einem dünnen Pfennig-Absatz. Das Modell des Labels Aquazzura, das sie beim Commonwealth Day am Montag trug, hat aber eine gepolsterte Ledersohle. Bequem sollten die Designer-Treter für schlappe 665 Euro also sein.