Hochkarätiges Starterfeld beim Trans Vorarlberg Triathlon

Zum 7. Mal geht der Trans Vorarlberg Triathlon mit vielen Topstars über die Bühne. Noch bis 30. Juni profitieren Schnellentschlossene von vergünstigten Startgebühren.

„Wir freuen uns, dass unser Triathlon in der Szene so großen Zuspruch findet. Mit rund 10 Prozent mehr Anmeldungen liegen wir im Vergleich zum Vorjahr bereits etwas höher. Wir wollen den Vorarlberger Athleten mit dem Trans Vorarlberg eine Plattform bieten, das gilt sowohl für die Elite als auch für Hobbyathleten und den Nachwuchs“, betont Kofler vom OK-Team. Neu ist in diesem Jahr ein „Late Check-In“ gegen Voranmeldung am frühen Sonntagmorgen ab 5.30 Uhr.

Start in der Staffel

Doch nicht nur Einzelsportlern bietet das Event ein ganz besonderes Wettkampffeeling, auch der Staffelbewerb für Vereine, Firmen oder eine Freundesgruppe lädt zum Ausprobieren im Dreikampf ein. „Hier geht es um den Spaß an der Sache. Es ist eine ideale Gelegenheit zum Team Building, jeder kann seine Stärken einbringen“, erläutert Kofler. Der Start ist in Dreier-, Vierer- oder Fünferteams möglich.