Hochburgen Wolfurt und Dornbirn kämpfen um Finalticket

Inmitten der Finalserie eröffnen die beiden Ländle-Teams die Österreichische Meisterschaft. Dabei trifft am Freitagabend die jeweils erste Garnitur auf die zweite Mannschaft des Kontrahenten. Die Wolfurter müssen dezimiert an den Start, haben einige Abwesenheiten vorzuweisen. Doch auch der RHC Dornbirn als aktueller Titelträger kann aufgrund langwieriger Verletzungen seiner Leistungsträger nicht in Bestbesetzung antreten. Beide Teams sehen sich daher in einer ähnlichen Ausgangslage, es verspricht also bereits in der Qualifikation die entsprechende Derby-Brisanz zu haben.