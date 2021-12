Hochbetrieb bei den Gelben Engeln

Andreas Kern wird in diesen Tagen nicht langweilig, aufgrund des Wintereinbruchs steht das Telefon beim ÖAMTC nicht still.

Die ÖAMTC Pannenhilfe in Dornbirn ist aktuell wieder im Dauereinsatz.

Dornbirn. „Gibt es sie wirklich, die Engel?“ Ja definitiv, wenn es in diesen Tagen um Hilfe bei einer Autopanne geht. Und da ist seit dieser Woche aufgrund der winterlichen Wetterbedingungen wieder ordentlich etwas los auf den Straßen, wie Pannenhilfe- und Abschleppdienstkoordinator Andreas Kern vom ÖAMTC Dornbirn berichtet. „Unsere Gelben Engel sind sozusagen im Dauereinsatz, ´alle Jahre wieder´, wenn der Winter so plötzlich hereinbricht“, schmunzelt der erfahrene ÖAMTC-Fachmann in Anspielung auf das bekannte Weihnachtslied.

Kompetente Hilfe

Aus der Ruhe bringt ihn nach 17 Jahren im Betrieb und reichlich Erfahrung in Sachen Pannenhilfe nichts so schnell. „Organisation ist – im Moment – alles. Die Herausforderung ist lediglich, dass wir auch selbst mit den schwierigen Bedingungen zu kämpfen haben und es da auch einmal zu Verzögerungen kommen kann“, erklärt er. Wenn alles glatt läuft, ist Hilfe innerhalb von 30 Minuten garantiert- das ganze Jahr über, 24 Stunden am Tag.

Allein im Zeitraum vom 26. bis zum 30. November gab es vorarlbergweit 718 Einsätze. „497 Mal haben wir auf der Straße geholfen und 221 Mal kamen hilfesuchende Mitglieder an einen unserer Stützpunkte im Ländle“, so Kern. Der ÖAMTC Dornbirn ist auch – wenn Not am Mann ist – in ganz Vorarlberg unterwegs. Derzeit ist man mit rund „15 Gelben Engeln“ auf der Straße unterwegs, an den Stützpunkten in Dornbirn, Hard, Dornbirn und Bürs ist jeweils ein Techniker für die Hilfe in Notfällen abgestellt.

Typische Winterpannen