Hochbeete: Bequemes Gärtnern im Stehen

Hochbeete bieten viele Vorteile und sind mittlerweile voll im Trend. Doch was muss beachtet werden und welche Gemüsesorten eignen sich am besten? Ein Überblick.

Gemüse frisch im eigenen Garten holen ist ein Stück Lebensqualität. Selbstgezogenes wird wieder mehr geschätzt. Dieser Trend zeigt sich auch in den vielen Fragen zum Gärtnern im Hochbeet. Die Aussicht, ohne Bücken Salate zu ernten, ist verlockend, das Arbeiten auf Tischhöhe rückt Gemüse stärker in den Fokus. Und nicht zu vergessen: Erhöhte Beete sind dekorative Gartenelemente und lassen sich hervorragend in unsere Nutzgärten integrieren.