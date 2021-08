Hochauflösend: das modernste Studio für "Vorarlberg LIVE"

Das neue TV-Studio von "Vorarlberg Live" bei Russmedia in Schwarzach erhält nun ein weiteres, sichtbares Update. Vorarlbergs hochauflösendste Video-Wand ist in Betrieb gegangen - modern und energiesparend zugleich.

Die neue Wand mit einem vollflächigen Bild von 7,5 Meter Breite und 2,5 Meter Höhe zeigt die Themen Vorarlbergs in bisher ungekannter Größe und Präzision. Fast fünf Millionen Lichtpunkte werden angesteuert – und das sehr energiesparend: die LED-Wall benötigt nur 200 Watt pro Quadratmeter, was in dieser Größenordnung als sehr energiesparend gilt. "Der volldigitale Studiohintergrund ermöglicht noch stärker Gäste und Themen in die Sendung einzubinden – egal ob die Gesprächspartner vor Ort oder zugeschaltet sind", so VN-Chefredakteur und Vorarlberg-Live-Moderator Gerold Riedmann.