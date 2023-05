Hoch beschert uns perfektes Ausflugswetter zu Pfingsten

Nach feuchten und kühlen Wochen steht mit Pfingsten wettertechnisch eines der Highlights des heurigen Frühlings bevor.

Gewitter am Dienstag möglich

Nur kurz unbeständig

Im Einflussbereich eines Höhentiefs überwiegen am Mittwoch von Beginn an die Wolken und es ist auch schon etwas Regen dabei. Abgesehen von einigen Auflockerungen sollte man den ganzen Tag über auf zeitweiligen Regen bzw. Regenschauer gefasst sein. Es wird nur mäßig warm mit Tiefstwerten von 7 bis 12 Grad und Höchstwerten von 11 bis 16 Grad.

Sonniges Pfingstwochenende

Am Freitag brechen Restwolken und Hochnebel auf, es wird zeitweise sonnig mit einigen Quellwolken. Im Laufe des Nachmittags kommt es höchstens noch zu einzelnen Schauern. Die Temperaturen entsprechen der Jahreszeit. Hochdruckeinfluss am Samstag sorgt für viel Sonne und angenehme Temperaturen, auch am Sonntag beschert hoher Luftdruck uns weiterhin frühsommerliche Verhältnisse.

Ab in den Süden?

Auch in den beliebten Destinationen für einen Kurzurlaub kündigen sich perfekte Wetterverhältnisse an. Rund um die Obere Adria dominiert ebenfalls das gesamte Wochenende hindurch sonniges Frühsommerwetter, die Temperaturen sind mit 24 bis 27 Grad recht ähnlich zu jenen hierzulande. Ausgiebige Strandtage sind also gesichert, der Sprung ins kühle Nass des Mittelmeers bleibt aber wohl eher den Hartgesottenen

vorenthalten. Die Wassertemperatur in Kroatien und Norditalien liegt aktuell noch bei erfrischenden 17 oder 18 Grad.