H&M-Kooperation: Sängerin erntet Kritik von vielen Fans

Die Sängerin und Influencerin Lena Meyer-Landrut kooperiert mit der Fast-Fashion Modemarke H&M. Dafür erntet sie von ihren Followern Kritik.

Am 3. Mai bringt Lena Meyer-Landrut in Kooperation mit H&M eine neue Modekollektion heraus, die online sowie in H&M Standorten verkauft wird. Kooperationen wie diese sind weder für die schwedische Modemarke noch für die Sängerin neu: Schon 2013 wurde die 27-Jährige zur Testimonial von L’Oreal Paris, wie das Schweizer Nachrichtenportal Watson berichtete.