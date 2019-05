HLA-Semifinale: Hard besiegte Westwien knapp 26:25

Ex-Meister HC Hard hat das erste Semifinal-Duell in der Handball-Liga mit Westwien daheim 26:25 nach Verlängerung gewonnen.

Die Harder führten zu Beginn von Hälfte zwei mit fünf Toren, doch die Gäste drehten das Spiel, hatten wenige Sekunden vor Spielende sogar die Chance auf den Sieg. Nach regulärer Spielzeit war es 23:23 gestanden. Goalie Thomas Hurich rettete Hard schließlich in die trefferarme Verlängerung von zweimal fünf Minuten, das letzte Tor erzielte Luca Raschle bereits zwei Minuten vor Schluss.

Handball-Ergebnis vom “best of three”-Semifinale der spusu Liga vom Freitag:

Das zweite Spiel der “best of three”-Serie findet am Montag (20.15 Uhr) in der Südstadt statt.