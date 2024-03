Hitzewelle in Brasilien mit gefühlter Temperatur von 62 Grad

Eine seit Wochen anhaltende Hitzewelle hat Rio de Janeiro Rekordtemperaturen beschert.

In der Metropole lag die gefühlte Temperatur nach Angaben des Wetterdienstes am Sonntag (Ortszeit) teilweise bei über 62 Grad Celsius. Die Stadtverwaltung appellierte an die rund sechs Millionen Einwohner: "Vermeiden Sie jeden längeren Aufenthalt in der Sonne. Trinken Sie reichlich Wasser." Zahlreiche Menschen suchten am Meer nach Abkühlung.