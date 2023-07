Hitzewelle erreicht Höhepunkt

Vorarlberg schwitzt! Aber bald ist Abkühlung in Sicht.

Heiß, heiß, heiß! Das Thermometer dürfte am heutigen Dienstag noch weiter nach oben klettern als in den letzten Tagen. Zum Höhepunkt der Hitzewelle werden 36 Grad vorhergesagt - doch Abkühlung folgt!

Während man am Dienstag noch schwitzt und die Sonne wahrscheinlich tagsüber eher meidet, kommt schon am Mittwoch eine Gewitterfront und bringt zumindest kurzzeitig eine Abkühlung. Ab Mittag ist mit starken Niederschlägen zu rechnen, die Temperaturen sollten die 30-Grad-Marke nicht erreichen.

Hitze-Hotspots in Vorarlberg

Am Donnerstag werden ebenfalls Gewitter vorhergesagt. Mit 25 Grad wird es mehr als zehn Grad kühler als noch am Dienstag. Am Freitag kommt die Sonne dann aber zurück - einem Hochsommerwochenende steht nach heutigem Stand nichts im Weg.