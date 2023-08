Hitze und Dürre: Gemeinde schränkt das Duschen ein

Im Kampf gegen die Wasserknappheit und den zunehmenden Verbrauch von Wasser wurden jetzt Maßnahmen ergriffen.

Mallorca, bekannt für seine malerischen Strände und das pulsierende Nachtleben, steht derzeit vor einer ernsthaften Herausforderung: der Dürre. Die Gemeinde Andratx, im malerischen Südwesten der Insel, hat nun entschieden, gegen die wachsende Wasserknappheit vorzugehen. Ab sofort wird die Nutzung von öffentlichen Duschen an den Stränden eingeschränkt. Statt der bisherigen 24 Stunden können diese nur noch zwischen 10 und 19 Uhr genutzt werden.

Auch Privathaushalte sollen ihren Wasserverbrauch reduzieren

Doch die Maßnahmen enden hier nicht. Die Gemeinde hat auch ihre Bürger gebeten, den Wasserverbrauch in ihren Privathaushalten zu reduzieren. Dies ist ein Zeichen dafür, wie ernst die Situation ist. Andratx ist nicht der einzige Ort auf Mallorca, der solche Schritte unternimmt. Das Künstlerdorf Deià hatte bereits in einigen Gebieten vorzeitig das Wasser abgestellt. Dieser Ort, der am Rande des beeindruckenden Tramuntana-Gebirges liegt, hatte bereits im letzten Sommer mit Wassermangel zu kämpfen. Um die Wasserversorgung zu gewährleisten, mussten zusätzliche Wassertanker eingesetzt werden.