Hitze-Hölle Vorarlberg: 38 Grad in Schlins!

Das ganze Ländle stöhnt unter der Mega-Hitze. Mit Abkühlung ist erst am Freitag zu rechnen.

Es ist einfach zu heiss! Die Vorarlberger kämpfen mit den hohen Temperaturen der letzten Tage. Abkühlung kommt erst am Samstag, davor dreht das Wetter nochmal richtig auf: In Schlins wurden am Donnerstagnachmittag unglaubliche 28 Grad gemessen!

Irre: Dieses Thermometer zeigt 38 Grad Außentemperatur an. (Foto: Privat)

Freitag

Am Freitag wird es noch einmal sonnig und heiß, beziehungsweise schwül. Zunächst ein paar harmlose Wolkenfelder, tagsüber wachsen im Bergland dann immer mächtigere Quellwolken empor. In Folge steigt die Wahrscheinlichkeit für teils kräftige Gewitter hier merklich an, währnd es im Rheintal und am Bodensee meist freundlich und trocken bleibt. Tiefstwerte: 16 bis 21 Grad, Höchstwerte: 27 bis 32 Grad.

Samstag

Im Bereich einer schwachem Front ist die Luftmasse feucht und labil. Meist überwiegen recht dichte Wolken und bereits aus der Nacht heraus sind noch Regenschauer aktiv. Auflockerungen sind nur von kurzer Dauer und den ganzen Tag über treten wiederholt gewittrige Regenschauer auf. Tiefstwerte: 14 bis 19 Grad, Höchstwerte: 20 bis 25 Grad.

Mittelfristvorschau