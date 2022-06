Hitze hat Vorarlberg weiter im Griff, Gewitter möglich

Auch am Dienstag klettert das Thermometer bis auf 30 Grad, aber Vorsicht vor Sommergewittern.

Die Hitzewelle hat Vorarlberg auch am Dienstag weiter im Griff. Am Vormittag scheint im ganzen Land die Sonne und es bleibt schwül-warm, wie schon in den vergangenen Tagen. Schon am Nachmittag könnten die Wolken aber dichter werden, Sommergewitter mit Hagel sind nicht ausgeschlossen.