Hitze am Wochenende – bis zu 35 Grad in Vorarlberg

Eine Hitzewelle, die zumindest auch Anfang der kommenden Woche anhalten dürfte, erreicht am Wochenende Vorarlberg.

So gibt es zu hochsommerlichem Wetter mit viel Sonnenschein, vereinzelte Wärmegewitter und Temperaturen deutlich über 30 Grad.

Das Wochenende startet in Voralberg mit einem sonnigen Freitagnachmittag mit Temperaturen um die 25 Grad. In der Nacht auf Samstag bleibt es klar bzw. nur leicht wolkig bei Temperaturen um die 15 Grad.

Sonne pur am Samstag

Der Samstag bringt dann Sonne pur und hochsommerliche Hitze am Nachmittag. Der Himmel ist oftmals wolkenlos und es bleibt überall trocken.

Bis zu 35 Grad am Sonntag

Mit föhnigem Südwestwind gelangen am Montag weiter subtropische Luftmassen nach Vorarlberg und treiben die Temperaturen auf entsprechendes Niveau. Mit Sonne und Quellwolken über den Bergen bleibt es tagsüber lange trocken. In den Abendstunden könnten aber lokale Wärmegewitter entstehen, die in der überhitzten Luftmasse dafür heftig sein können.