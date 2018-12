Hittisauer Kinderhaus als Vorzeigeprojekt

Tag der offenen Tür und offizielle Eröffnung mit Einweihung und Segnung.

Hittisau. „Kindihaus, du bist ein Schatz“, sang das Kindergartenchörle bei der festlichen Eröffnung vom neuen Kinderhaus im Ortszentrum von Hittisau. Eine Kleinkindgruppe sowie fünf Kindergartengruppen sind in dem neuen Haus untergebracht. Bis zu 96 Kinder haben in der neuen Tagestätte Platz. Das neue Kinderhaus ist ein Musterbeispiel dafür, wie aus alter Bausubstanz behutsam Neues entstehen kann. „Wir können unseren Gemeindejüngsten das beste Umfeld bieten“, freute sich Bürgermeister Gerhard Beer über das gelungene Projekt und bedankte sich bei allen, die zum Gelingen beigetragen hatten.

Das neue Kinderhaus ist in einem Gebäude beheimatet, das ursprünglich 1921 als Schulgebäude errichtet wurde. Ziel der Sanierung und Erweiterung war, die neuen Zusatzanforderungen ohne An- oder Zubauten an dem bestehenden Gebäude zu verwirklichen zu können und seinen historischen Ausdruck, sowie die verfügbare Freifläche, zu erhalten. Dies war durch Adaptierungen der Struktur im Inneren und die Anhebung des Daches möglich. Dadurch konnte die gesamte Fläche des Dachgeschosses für den Kindergarten nutzbar gemacht werden. Herausfordernd war die knappe Bauzeit von wenigen Monaten. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 2,4 Millionen Euro.