Hittisauer Kicker auf dem Vormarsch

Von den Purzelzwergen bis zur Kampfmannschaft ist der FC Hittisau gut aufgestellt.

Hittisau. Der Ball rollt am grünen Rasen in Hittisau – selten war der KFZ Hagspiel FC Hittisau so gut aufgestellt wie in dieser Saison. Die 1B Mannschaft spielt sich sukzessive hinauf in Richtung Aufstieg und für die Kampfmannschaft liegt sogar ein Meistertitel in der ersten Landesklasse in Griffnähe. Der Grundstein für den Erfolg wird in der intensiven Nachwuchsarbeit gelegt. Bis zum Alter von zehn Jahren spielen und trainieren die Kinder in den Nachwuchsmannschaften vom FC Hittisau. Angefangen von den Purzelzwergen über die U7 Mannschaft bis zur U9 Mannschaft.

Engagierte Trainer

Seit Sommer 2017 hat der FC Hittisau eine Kooperation mit der Heidelberger Ballschule und versucht das Training im Nachwuchsbereich nach deren Konzept und Prinzipien umzusetzen. Dadurch sollen die Kinder einen motivierenden und freudvollen Start in die Ballspielkarriere erfahren. Aufbauend auf den altersbedingten motorischen Fertigkeiten lernen die Nachwuchskicker kreativ und geschickt mit verschiedenen Spielmaterialien und Bällen umzugehen. „Die Kinder werden bei uns optimal betreut und gefördert. KFZ Tech Claus Hagspiel sowie Claus Haberkorn ermöglichen dankenswerterweise immer wieder die Ausstattung mit neuen Trainingsutensilien für die U7 und U9 Mannschaften. Auch seitens der Gemeinde erfahren wir tatkräftige Unterstützung“, betont Nachwuchsleiter Reinhard Maier.

Bei den Purzelzwergen wird die Begeisterung für den Fußball geweckt – hier werden Kinder zwischen vier und sechs Jahren nach den Prinzipien der Heidelberger Ballschule trainiert. Die Größeren spielen in der U7-Mannschaft – sie werden ihr Talent im Frühling 2019 bei vier Turnieren im Bregenzerwald unter Beweis stellen und nehmen am landesweiten VFV-Abschlussturnier teil. Auch für die U9-Mannschaft stehen wieder einige Turniere auf dem Programm. Ab U11 bis U 18 spielt der Hittisauer Fußballnachwuchs in den verschiedenen FNZ (Fußballnachwuchszentrum Vorderwald) Mannschaften.

Fußballcamp im Sommer

Ein besonderes Highlight erwartet die fußballbegeisterte Jugend heuer im Sommer: Vom 27. bis 30. August 2019 gastiert die Hans Dorfner Fußballschule bei einem Fußballcamp auf dem Sportgelände des FC Hittisau. Dabei wird jede Menge rund um den Fußball geboten. Es werden grundlegende Techniken und einfache taktische Grundformen mit verschiedenen Spielformen geschult. Natürlich steht das ultimative Mini-CL-Turnier mit tollen Preisen für die Siegermannschaften im Mittelpunkt der Fußballtage. Für die Verpflegung inklusive Fitnessgetränke und ein abwechslungsreiches Mittagsprogramm ist ebenfalls gesorgt. Interessierte Jungs und Mädels können sich unter www.fchittisau.at informieren und anmelden.

Aus dem spielfreudigen Nachwuchs rekrutiert der FC Hittisau seine Spieler für die ersten Mannschaften. Seit der Gründung einer B-Mannschaft vor fünf Jahren bietet sich jungen Kickern eine zusätzliche Möglichkeit Spielpraxis zu sammeln. Von dort schaffen viele Hittisauer den Sprung in die Kampfmannschaft. „Unsere Philosophie ist die, dass bei der Kampfmannschaft immer sieben von elf Spielern am Platz aus Hittisau sein müssen. Der Rest sind auswärtige, qualitativ hochwertige Spieler“, erklärt der Obmann des FC Hittisau, Herbert Gunsch. Auf dem Rasen ist die Hittisauer Beteiligung also gesichert – auf den Zuschauerrängen hingegen ist sie noch ausbaufähig. „Gerne würden wir noch mehr Zuschauer aus Hittisau bei unseren Spielen begrüßen“, so der Obmann.

