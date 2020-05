Hittisauer Dorfgestaltung nimmt Form an

Mit dem DENK.MAL wurde die erste Phase der Zentrumsentwicklung umgesetzt.

Hittisau. Eines der wesentlichen ersten Elemente der neuen Zentrumsneugestaltung von Hittisau entstand mit dem DENK.MAL. Das DENK.MAL ist östlich der Kirche in einer ruhigen parkähnlichen Anlage situiert. Das ehemalige Kriegerdenkmal wurde in eine neue massive Mauerskulptur integriert. „Diese Skulptur, die gleichzeitig den erhöhten Seitenbereich der Kirche fasst, übernimmt die Rolle einer Gedenktafel. Sie erinnert gleichermaßen an Kriegs- wie Euthanasieopfer der Gemeinde Hittisau“, erläutert Architekt DI Peter Muxel die Intentionen.

Das DENK.MAL ermöglicht künftig eine neue Form des Erinnerns in Hittisau. „Durch die veränderte Form der Darstellung wird beim Opfer-Begriff nicht mehr zwischen gefallenen Soldaten und Todesfällen aufgrund von Euthanasie unterschieden. Aus historischer Sicht entspricht dieser Weg absolut der Aktualität. Weg von der Heldenverehrung hin zum Gedenken an alle Opfer der nationalistischen Terrorherrschaft“, so Thomas Schwärzler, der den sensiblen Prozess fachlich begleitet hat. So werden zusätzlich zu Kriegsopfern erstmals die Namen der Hittisauer Euthanasieopfer Maria Neyer, Franz Xaver Metzler, Dominika Feuerstein und Armin Höfle auf Gedenktafeln sichtbar sein.