Hittisau verlor in Thüringen knapp

Eine bittere 3:2-Auswärtsniederlage musste der KFZ Hagspiel FC Hittisau in Thüringen hinnehmen.

Dabei begann die Partie eigentlich perfekt für die Gästemannschaft. Mit dem ersten nennenswerten Angriff ging man bereits nach 3 Minuten mit 0:1 in Führung. Diesen Treffer konnten die Gastgeber allerdings nur zehn Minuten später egalisieren. In weiterer Folge war es die Martinovic-Elf, die sich ein deutliches Chancenplus erarbeitete, doch die teilweise guten Möglichkeiten wurden leider allesamt vergeben. So ging es mit einem für die Gastgeber eher schmeichelhaften 1:1-Remis in die Halbzeitpause.

In der zweiten Spielhälfte verlor die Partie dann doch etwas an Niveau (nicht nur in sportlicher Hinsicht – siehe unten). Die Walgauer kamen perfekt aus der Kabine und erzielten in der 47. Minute den 2:1-Führungstreffer. Nun war es der KFZ Hagspiel FC Hittisau, welcher einem Rückstand nachlaufen musste. Der FC Thüringen konnte sich nun besser auf unsere Offensive einstellen und ließ kaum mehr Torchancen zu. Doch in der letzten 15 Minuten überschlugen sich dann doch noch die Ereignisse. Zuerst sahen sich einige Zuschauer in der letzten Viertelstunde gemüßigt, jede Ballberührung unseres Stürmers mit Lauten unter der Gürtellinie zu begleiten. Eine – höflich formuliert – Unart, welche man so vereinzelt nur in „großen Stadien“ hört. Gerade diesem Spieler war es jedoch vorbehalten, in Minute 79 den Ausgleich zu erzielen. Als die Zuschauer bereits mit einer Punkteteilung rechneten schlug der FC Thüringen aber in der 88. Minute nochmals zu und erzielte den letztendlich siegbringenden Treffer zum 3:2. Leider verloren wir in der Nachspielzeit auch noch einen Spieler durch eine sehr harte gelb-rote Karte.