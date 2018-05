Hittisau verlor in Langen

Eine 1:0 Auswärtsniederlage bezog der KFZ Hagspiel FC Hittisau am Freitag abend bei RW Langen.

Die Zuschauer sahen zu Beginn eine ausgeglichene Partie, in welcher die Gastgeber etwas engagierter wirkten und in der 22. Minute aus einer der wenigen Torchancen nicht unverdient mit 1:0 in Führung gingen. Nächster – leider negative – Höhepunkt war dann in der 32. Minute der Ausschluss eines unserer Spieler, der sich nach einem Halten einfach zu ungestüm befreien wollte. Eine rote Karte, welche man so wohl vertreten kann. Mit der knappen Führung für die Gastgeber ging es dann in die Halbzeitpause.